Писатель об эстонских женщинах: “Нужно привыкнуть к их резкости”

“Когда мужчины остаются без женщин, со временем они сходят с ума”, — вспомнил Петроне цитату из книги, добавив: “Вы ходите, как одинокий волк, и ищете женщину, потому что вы этого жаждите”. Ведущая передачи Ану Вялба узнала у писателя, что он много путешествовал по миру и какой характер, по его мнению, у эстонских женщин.

“В Эстонии есть разные типы женщин, и к этому нужно привыкнуть, особенно к их резкости. Некоторые из них очень резкие и прямолинейные. Часто они даже слишком прямолинейные. Не все, но есть такие”, — сказал Петроне, приведя один пример из Италии: “Когда я поехал на заправку в Италии, то девушки там сразу начинают с тобой флиртовать, даже если у тебя на пальце есть кольцо. Просто они более открытые… ”