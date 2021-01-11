Симба и другие: странные имена “звездных” детей





1 января 2021 года

стала бабушкой. Выглядит артистка в 52 года прекрасно, но дело даже не в этом. Сын певицы Арсений, у которого родилась первая дочка, решил назвать ее…Селин. В честь исполнительницы хита из фильма “Титаник”, подумаете вы? А вот и нет. Это сумма двух имен родителей ребенка: Сеня + Лиана = Селин. Тонко! На выходе в паспорте получится нечто британско-рязанское — Селин Арсеньевна Шульгина.





Певица

(некогда Анна Шурочкина) родила дочь от президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова в ноябре 2018 года. И впоследствии подверглась обильным потокам остракизма. Ведь желание выпендриться (зачеркнуто), то есть придумать оригинальное имя для дочери довело маму до имени…Симба. В общем-то мужского имени персонажа из мультфильма “Король Лев”. Все мы любим мультики, особенно голливудские, но девочке ведь придется жить с именем Симба Игоревна Сивова. Не правда ли слишком необычно? Настолько, что целый год Нюша скрывала имя ребенка. А как озвучила, так услышала коллективный выдох: “Хорошо не Чунга-Чанга”.

“Нам с мужем нравится “Король Лев”, и здорово, что она у людей будет ассоциироваться с этим мультиком, — объяснилась Нюша. — Но главное не в этом. Дочь — Скорпион, это непростой знак. Сильной личности нужно сильное имя”.





Эффектная украинская певица

очевидно не могла назвать дочку Машей. Поэтому первая дочь артистки носит имя Ева, а вторая — Тильда. Да, больше похоже на кличку собаки или название портала для самостоятельного создания сайтов, но зато маме нравится.

Многие считают, что Тильда — дань уважения другу и коллеге певицы Тилю Линдеманну, лидеру немецкой группы Rammstein, от которого, возможно, Лобода и родила девочку. Светлана упоминает актрису Тильду Суинтон как референс для придумывания имени. Как бы то ни было, если Тильда Лобода не станет мировой звездой с таким именем, то запросто может уехать за границу — и сразу станет своей в любой компании.





Один из самых эпатажных приколистов России не мог не постебаться даже над собственным сыном. И назвал его Аполлоном. По официальной версии это отсылка к имени поэта Аполлона Григорьева, но любой первокурсник гуманитарного вуза раскусит хитрого Шнурова: где он, а где родившийся в Москве (которую Сергей ненавидит) почвенник, писавший романсы? Конечно, Аполлон Шнуров был назван в честь того самого древнегреческого бога искусств, сына Зевса, покровителя творческих людей — поэтов особенно.