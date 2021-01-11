11.01.2021, 16:00
ВИДЕО | HBO снимет продолжение “Секса в большом городе”(2)
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На стриминговом сервисе HBO Max выйдет продолжение известного сериала “Секс в большом городе”, сообщает Variety. В продолжении снимутся три из четырех актрис, сыгравших главные роли в “Сексе в большом городе”, — Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Ким Кэтролл в свои 64 года в новом проекте принимать участия не будет.
Ночью 11 января Паркер, Никсон и Дэвис выложили в соцсетях тизер нового проекта.
Продолжение будет рассказывать о жизни героинь “Секса в большом городе” 20 лет спустя. Проект получил название “And Just Like That…”. В нем будет 10 получасовых эпизодов. Съемки начнутся в Нью-Йорке весной 2021 года.
Сериал “Секс в большом городе” выходил на канале HBO в 1998-2004 годах. В 2008 и 2010 годах в продолжение сериала были сняты два полнометражных фильма.
О том, что HBO планирует снять продолжение “Секса в большом городе”, неофициально сообщилось в декабре 2020 года.