ВИДЕО | HBO снимет продолжение “Секса в большом городе”

Ночью 11 января Паркер, Никсон и Дэвис выложили в соцсетях тизер нового проекта.

Продолжение будет рассказывать о жизни героинь “Секса в большом городе” 20 лет спустя. Проект получил название “And Just Like That…”. В нем будет 10 получасовых эпизодов. Съемки начнутся в Нью-Йорке весной 2021 года.

Сериал “Секс в большом городе” выходил на канале HBO в 1998-2004 годах. В 2008 и 2010 годах в продолжение сериала были сняты два полнометражных фильма.

О том, что HBO планирует снять продолжение “Секса в большом городе”, неофициально сообщилось в декабре 2020 года.