12.01.2021, 12:03
Фотографии Бригитте Сюзанне Хунт стали смешным мемом в Твиттере среди эстонцев(1)
Foto: Kristjan Lepp
Похоже, что у радиоведущей Бригитте Сюзанне Хунт в Твиттере поклонников не так много, как в Инстаграме. Выставленные на прошлой неделе фотографии Бригитте очень развеселили пользователей Твиттера, пишет Kroonika.
На прошлой неделе радиоведущая посетила виллу “Амменде” в Пярну, откуда выставила несколько красивых снимков.
А именно, Хунт решила показать две фотографии, одну — сделанную специально для социальных сетей, а другую — какая она в реальности. Пользователей Твиттера рассмешил тот факт, что между этими фотографиями практически нет разницы, и Хунт пытается показать свою якобы смешную сторону.
Однако пользователи Твиттера на прошлой неделе обсуждали не только фотографии Хунт, но и вспомнили снятое несколько лет назад видео, в котором она агрессивно упрекает подписчиков, которые не голосовали за нее в конкурсе Playnupp, где выбирали лучших в Эстонии создателей контента для социальных сетей.