Фотографии Бригитте Сюзанне Хунт стали смешным мемом в Твиттере среди эстонцев

А именно, Хунт решила показать две фотографии, одну — сделанную специально для социальных сетей, а другую — какая она в реальности. Пользователей Твиттера рассмешил тот факт, что между этими фотографиями практически нет разницы, и Хунт пытается показать свою якобы смешную сторону.

Однако пользователи Твиттера на прошлой неделе обсуждали не только фотографии Хунт, но и вспомнили снятое несколько лет назад видео, в котором она агрессивно упрекает подписчиков, которые не голосовали за нее в конкурсе Playnupp, где выбирали лучших в Эстонии создателей контента для социальных сетей.