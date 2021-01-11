Скорая отказывалась забирать: умерла жена Василия Шукшина

Пара познакомилась и расписалась летом 1955 года. Тогда студент Василий Шукшин приехал на первые каникулы из столицы. Брак с самого начала был обречен: возлюбленные поссорились прямо перед ЗАГСом. Мария испугалась и отказалась ехать в Москву, приняв решение остаться с родителями. Уже через два года актер попросил развод. Причина была в том, что он полюбил другую. Согласия супруга не дала, Шукшину пришлось решать этот вопрос другими способами.

Седьмого января на 91-ом году жизни женщина скончалась в селе Рыбалка Майминского района Республики Алтай. Об этом сообщила депутат Республики Алтай Ольга Волосовцева в своем Инстаграм.

Накануне бывший ученик Шумской связался со СМИ. “Я раз шесть вызывал скорую. Приезжали, не хотели её забирать”, — рассказал он. Мужчина утверждает, что уговаривал медиков забрать учительницу, однако ему жестко отказывали каждый раз, ссылаясь на возраст. “Сами знаете, тяжело смотреть, когда человек умирает, а я не могу помочь ничем. Вызываю скорую, приезжают, отказывают и так раз пять или шесть раз. Отфутболили”, — поделился он.

По мнению преданного ученика, бывшей супруге Шукшина можно было помочь. “Можно же было что-то сделать, она ещё хотя бы полгода ещё пожила. У неё зрение было хорошее, она при памяти была”, — отметил мужчина, упомянув, что показывал ей фотографии, а она интересовалась, придут ли разные люди к ней на похороны.