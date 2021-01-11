Сын Натальи Штурм отказывается с ней общаться

Бывший муж певицы, бизнесмен Игорь Павлов сменил парню номер телефона и перевел в другую школу. В итоге сын перестал звонить Наталье.

Даже в день рождения Арсения артистка не смогла поздравить его лично. Штурм обратилась к сыну через Инстаграм и на 17-летие пожелала ему счастья. Наталья опубликовала старые фотографии мальчика, потому что новых у нее просто нет.

“Ты хоть и не прочтешь, но тебе обязательно передадут. А мне и это за счастье. Люблю тебя”, — написала певица.

Сын Арсений был для нее долгожданным ребенком: чтобы родить его, Наталья прошла через процедуру ЭКО. Но это не спасло ее брак с Игорем Павловым. Отношения супругов не были гладкими — по словам исполнительницы, муж неоднократно поднимал на нее руку. После развода она старалась сохранить с Игорем дружеские отношения ради сына, но не получилось. Они расстались со скандалом и долго делили сына через суд, определяя, с кем будет жить мальчик.

Игорь считал, что Наталья ведет неподобающий приличной женщине образ жизни, и пытался лишить ее родительских прав. В качестве доказательства бизнесмен приводил в суде пикантные фотографии Натальи в стиле “ню”, которые она публиковала в Инстаграме. Во время зарубежных путешествий исполнительница фотографировалась топлесс и делилась обнаженными снимками со своими поклонниками. Кроме того, Павлов настаивал, что Наталья слишком часто меняет возлюбленных, выбирая парней гораздо моложе себя. По мнению экс-супруга, все это создавало нездоровую атмосферу для воспитания мальчика. Поначалу Арсений жил с матерью, но в 14 лет отец забрал его к себе. Мальчик сам решил, что с отцом ему будет лучше. С тех пор Наталья практически не виделась с сыном.

Арсений появился во втором браке певицы. С первым мужем, актером Сергеем Деевым Наталья встретилась, когда училась в музыкальном училище. У пары родилась дочь Лена — впоследствии она вышла замуж за иностранца и сейчас живет за границей. С дочкой у певицы сохранились теплые отношения.

На одном из ток-шоу Штурм рассказывала, что могла бы родить еще одного ребенка. Но так и не решилась на это, сделав в молодости аборт. Певица не смогла сохранить первенца из-за бесхребетности своего мужчины.