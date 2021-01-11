Краткий путеводитель по женским эрогенным зонам

Мозг

Это самая главная эрогенная зона каждой женщины. Не зря ведь существует отмазка “у меня голова болит”. На самом деле проблема не столько в головной боли, сколько в других проблемах, которые сидят в мозге у женщины — плохое самочувствие, нерадостное настроение, усталость, заботы о детях, отсутствие доверия к партнеру. Все это приводит к отсутствию как такового возбуждения, что уж говорить об оргазме. Поэтому важно женщину расслабить, подарить ей положительные эмоции, чтобы родилась эмоциональная близость с мужчиной.

Отлично помогут в такой ситуации горячая ванна, расслабляющий массаж, романтический ужин. Поверьте, после таких жестов у женщины появится желание и трепет по отношению к вам. Ведь возбуждение рождается именно в голове.

Глаза

Женщины, как и мужчины, любят глазами. Сексуальное возбуждение легко прочитать по этому, казалось бы, невозбудительному органу. О желании говорят расширенные зрачки. Подсознательно женщина считывает ваши настроения, так постарайтесь и вы обратить внимание на ее взгляд. Поддерживайте зрительный контакт, прикасайтесь к лицу и порой к века своими губами — эта часть тела весьма чувствительна к поцелуям.

Шея

Одна из самых чувственных эрогенных зон женщины. Воздействовать на нее можно как легкими прикосновениями руками, так и поцелями. Горячее дыхание, скользящее от губ вниз, тоже весьма неплохо работает.

Уши

Точнее даже кожа за ушами — тонкая и мягкая, со множеством нервных окончаний. Прикасайтесь к данной эрогенной зоне, целуйте ее, стимулируйте дыханием — все это поможет раскрыть вам сексуальный потенциал своей партнерши.

Губы

Статистика говорит, что длительные отношения приводят к уменьшению числа поцелуев между партнерами. Стоит ли оно того? Конечно, нет! Поцелуи в губы — одни из самых возбуждающих действий между любовниками. Это возбуждает и мужчин, и женщин.

Запястья

Руки тоже не нужно игнорировать. Внутренняя сторона запястья позволит раскрыться женщине, если к ней прикоснуться, например, губами.

Спина и низ живота