Дональда Трампа вырезали из “Один дома 2”. Его превратили в пустое место

Действие “Один дома 2” проходило в Нью-Йорке. Главный герой, мальчик по имени Кевин, заселился в “Плазу”, один из самых знаменитых отелей города. Тогда “Плаза” еще принадлежала Дональду Трампу.

Трамп разрешил провести съемки в “Плазе”, только если сам появится в картине. Режиссер Крис Коламбус согласился. В фильме Кевин встречает Трампа и спрашивает, как пройти в лобби. Сцена понравилась фокус-группе, поэтому Коламбус оставил ее в финальной версии.