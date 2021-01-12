12.01.2021, 09:47
Дональда Трампа вырезали из “Один дома 2”. Его превратили в пустое место(3)
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После штурма Капитолия и бана в соцсетях фанаты фильмов “Один дома” с Маколеем Калкиным попросили убрать камео Дональда Трампа из второй части. Сказано — сделано: другие фанаты превратили действующего президента США в невидимку, а его реплики просто вырезали. По итогу герой Маколея Калкина разговаривает с воздухом — выглядит странно, но многих вполне устроило, пишет Meduza.io.
Трампу быстро нашли замену — во-первых, Киану Ривз, которого все любят.
Во-вторых, Джо Байден — избранный президент США.
Действие “Один дома 2” проходило в Нью-Йорке. Главный герой, мальчик по имени Кевин, заселился в “Плазу”, один из самых знаменитых отелей города. Тогда “Плаза” еще принадлежала Дональду Трампу.
Трамп разрешил провести съемки в “Плазе”, только если сам появится в картине. Режиссер Крис Коламбус согласился. В фильме Кевин встречает Трампа и спрашивает, как пройти в лобби. Сцена понравилась фокус-группе, поэтому Коламбус оставил ее в финальной версии.
Бонус
Впрочем, появился альтернативный вариант сцены с Трампом.