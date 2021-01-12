Анастасию Решетову подозревают в примирении с Тимати. Неужели развод был ради хайпа?

“Самый популярный вопрос на данный момент: “Вы снова вместе?”. Нет, не вместе. Но тем не менее поддерживаем очень близкие и теплые отношения в том числе и ради ребенка. Это очень важно, ведь на нас лежит ответственность за его психическое здоровье в будущем. Многие привыкли к тому, что после расставания люди не стремятся поддерживать хорошие отношения, а лишь ругаются и судятся. Наверное, поэтому наше совместное времяпрепровождение вызывает массу вопросов и недоверие… Главное, что Ратик видит улыбающуюся маму и заботливого папу”, — подчеркнула 24-летняя брюнетка.