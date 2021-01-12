12.01.2021, 11:00
Анастасию Решетову подозревают в примирении с Тимати. Неужели развод был ради хайпа?
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В сентябре Анастасия Решетова объявила о расставании с Тимати после шести лет отношений. Правда, впоследствии пара часто стала проводить время вместе. Публика решила, что звезды либо помирились, либо обманывали окружающих ради пиара. Решетова прокомментировала домыслы. Об этом сообщает StarHit.
Настя заверила подписчиков, что не собирается возвращаться к Тимати, мол, единственное, что их связывает — сын Ратмир, ради которого они и стараются сохранить теплые отношения.
“Самый популярный вопрос на данный момент: “Вы снова вместе?”. Нет, не вместе. Но тем не менее поддерживаем очень близкие и теплые отношения в том числе и ради ребенка. Это очень важно, ведь на нас лежит ответственность за его психическое здоровье в будущем. Многие привыкли к тому, что после расставания люди не стремятся поддерживать хорошие отношения, а лишь ругаются и судятся. Наверное, поэтому наше совместное времяпрепровождение вызывает массу вопросов и недоверие… Главное, что Ратик видит улыбающуюся маму и заботливого папу”, — подчеркнула 24-летняя брюнетка.