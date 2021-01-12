Самый сексуальный мужчина Эстонии пожаловался, что сильно поправился: "Весы уже показывают трехзначное число!"

Прошедшие праздники и длительный карантин уже довели вес Стефана до отметки 100,1 кг. “Питание пошло вразнос”, — сообщил Стефан в своих Stories в Instagram.

“Выходные определенно не способствовали здоровому образу жизни, да и тренажерные залы закрыты”, — объяснил он, добавив, что тренировки по крайней мере его дисциплинировали и помогали стабилизировать ситуацию с весом.

Теперь Стефан хочет взять себя в руки, его цель — 87 килограммов. Певец также отметил в Stories известного диетолога Эрика Оргу: “Не сердись, чувак, ситуация и так паршивая!”