12.01.2021, 13:00
Самый сексуальный мужчина Эстонии пожаловался, что сильно поправился: "Весы уже показывают трехзначное число!"(26)
Foto: Argo Ingver
Певец Стефан Айрапетян всегда был откровенен со своими подписчиками в Instagram, и тема его веса не стала исключением. Артист, признанный самым сексуальным мужчиной в Эстонии, признается, что ему нужно сбросить 13 килограммов, пишет Kroonika.
Прошедшие праздники и длительный карантин уже довели вес Стефана до отметки 100,1 кг. “Питание пошло вразнос”, — сообщил Стефан в своих Stories в Instagram.
“Выходные определенно не способствовали здоровому образу жизни, да и тренажерные залы закрыты”, — объяснил он, добавив, что тренировки по крайней мере его дисциплинировали и помогали стабилизировать ситуацию с весом.
Теперь Стефан хочет взять себя в руки, его цель — 87 килограммов. Певец также отметил в Stories известного диетолога Эрика Оргу: “Не сердись, чувак, ситуация и так паршивая!”