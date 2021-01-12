12.01.2021, 16:10
Эстонская блогерша "растопила лед" и искупалась в зимнем озере(2)
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Эстонская Instagram-звезда Хелен Адамсон часто удивляет подписчиков красивыми креативными снимками. В этот раз девушка даже разделась и, несмотря на мороз, окунулась в озеро.
Девушка красиво позирует в ярком купальнике и меховой шапке на фоне снега и воды. Текст, который сопровождает фото, отражает внутренний настрой Хелен — о мотивации и зоне комфорта. “Легче всего жить в мире, полном приказов, запретов, правил и убеждений, где все черное и белое — пишет девушка, — но для тех, кто смел, настало время пробудиться”.
На вопрос о том, где находится это красивое место, Хелен ответила, что фото сделано в поселке Ийсакки, горнолыжный курорт Рука.