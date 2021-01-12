Эстонская блогерша "растопила лед" и искупалась в зимнем озере

Девушка красиво позирует в ярком купальнике и меховой шапке на фоне снега и воды. Текст, который сопровождает фото, отражает внутренний настрой Хелен — о мотивации и зоне комфорта. “Легче всего жить в мире, полном приказов, запретов, правил и убеждений, где все черное и белое — пишет девушка, — но для тех, кто смел, настало время пробудиться”.