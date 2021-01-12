Россиянин съездил в Эстонию и сказал: "там пьют всё, что горит"

“Начать хотелось бы с пива. В эстонском супермаркете его было так много, что мне показалось, что даже в Чехии его было меньше. Нет, серьезно — я насчитал больше 10 стеллажей до верху заставленных пивными банками и бутылками“ — делится своими впечатлениями автор.

Также туриста ввело в заблуждение название пивного бренда “Saku”: “Но мое внимание привлекло местное пиво “Saku”. Им был заставлен целый стеллаж и сначала я подумал, что оно японское (название подходящее)”.

Еще одно отличие от России, которое назвал автор материала — наличие в продаже алкогольных коктейлей, которых нет в продаже в России.

“А еще меня удивило большое количество алкогольных коктейлей, которые в России запретили некоторое время назад. Помните, раньше у нас продавалась “Отвертка” и “Джин-тоник“ — так вот, в Эстонии они до сих пор есть”.