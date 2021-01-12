Шварценеггер публично высказался о Трампе

Я хотел бы сказать несколько слов своим соотечественникам-американцам и нашим друзьям по всему миру о событиях последних дней.

Я вырос в Австрии. Я очень хорошо знаю о Хрустальной ночи или Ночи разбитых стекол. Это была ночь антиеврейской ярости, выплеснутой в 1938 году теми, кто так похож на сегодняшних "Гордых парней" (крайне правая, неофашистская политическая организация в США. - Ред.).

Среда стала Днем разбитых стекол прямо здесь, в Соединенных Штатах. Стекла были разбиты в окнах Капитолия Соединенных Штатов. Но толпа не просто разбила окна Капитолия - они уничтожили идеи, которые мы принимали как должное.

Они не просто выломали двери здания, в котором находилась американская демократия, они попрали сами принципы, на которых была основана наша страна.

Я вырос на руинах страны, потерявшей демократию. Я родился в 1947 году, через два года после Второй мировой войны.

Когда я рос, меня окружали сломленные люди, которые заливали выпивкой вину за свое участие в самом злобном режиме в истории.

Не все из них были яростными антисемитами или нацистами, многие просто последовали этой дорогой, шаг за шагом. Это были люди, живущие по соседству.

Я никогда не рассказывал об этом так открыто, потому что это болезненное воспоминание, но мой отец приходил домой пьяный один или два раза в неделю, он кричал, бил нас и пугал мою мать.

Я не считал его полностью виноватым, потому что наш сосед поступал так же со своей семьей, как и другой сосед. Я слышал это своими ушами и видел своими глазами.

Они испытывали физическую боль от осколков в их телах и эмоциональную боль от того, что они видели или делали.

Все началось с бесконечной лжи и нетерпимости.

Так что, будучи родом из Европы, я воочию видел, как все может выйти из-под контроля. Я знаю, что в этой стране и во всем мире есть опасения, что нечто подобное может произойти прямо здесь. Я не верю, что это возможно, но я считаю, что мы должны осознавать ужасные последствия эгоизма и цинизма.