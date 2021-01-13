Шоу-бизнес
13.01.2021, 09:36

Дмитрий Шепелев продает долю малолетнего сына в квартире Жанны Фриске

 (1)
screenshot youtube
В апартаментах на Пресне все напоминает о Жанне: родители певицы сохранили там нетронутой каждую мелочь. Однако, Шепелеву вовсе не до сантиментов. Он собирается избавиться от части жилплощади, сообщает “СтарХит”.

Об этой квартире Жанна Фриске долго мечтала при жизни. Когда она, наконец, смогла позволить себе заветные 90 кв. метров в элитной новостройке в Шмитовском проезде, то лично разрабатывала дизайн, выбирала мебель.

После смерти певицы ее родители и сестра ничего там не трогали, стараясь сохранить каждую мелочь: на туалетном столике по-прежнему стоят любимые духи и лежит расческа Жанны, в гардеробе — висит ее одежда, на стенах — многочисленные фотографии… Ощущение, как будто звезда просто куда-то ненадолго вышла.

Однако, все это, судя по всему, не представляет особой ценности для бывшего гражданского мужа Фриске — Дмитрия Шепелева. Как стало известно “СтарХиту”, телеведущий собирается продать 1/3 часть легендарной жилплощади — ее унаследовал их общий с Жанной сын Платон. Дмитрий же, являясь законным представителем 7-летнего мальчика, решил распорядиться его долей по-своему усмотрению. К слову, стоимость трети квартиры в этом доме достигает порядка 15 миллионов рублей.

Остальные 2/3 апартаментов находятся во владении родителей ушедшей знаменитости — Владимира и Ольги Фриске. Они выступают категорически против сделки с имуществом малолетнего внука и уже направили иск в Хамовнический суд, в котором просят запретить подобное отчуждение. Видеться с Платоном Шепелев им, кстати, по-прежнему не позволяет.

Однажды мать и отец певицы уже “спасли” любимую квартиру их покойной дочери. Недвижимость арестовывали и хотели выставить на торги, чтобы с продажи вернуть многомиллионный долг семьи “Русфонду”. Тогда Владимир Борисович нашел выход — продал машину, дом в Калужской области, занял денег у друзей, но жилплощадь сохранил.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)