Дмитрий Шепелев продает долю малолетнего сына в квартире Жанны Фриске

Об этой квартире Жанна Фриске долго мечтала при жизни. Когда она, наконец, смогла позволить себе заветные 90 кв. метров в элитной новостройке в Шмитовском проезде, то лично разрабатывала дизайн, выбирала мебель.

После смерти певицы ее родители и сестра ничего там не трогали, стараясь сохранить каждую мелочь: на туалетном столике по-прежнему стоят любимые духи и лежит расческа Жанны, в гардеробе — висит ее одежда, на стенах — многочисленные фотографии… Ощущение, как будто звезда просто куда-то ненадолго вышла.

Однако, все это, судя по всему, не представляет особой ценности для бывшего гражданского мужа Фриске — Дмитрия Шепелева. Как стало известно “СтарХиту”, телеведущий собирается продать 1/3 часть легендарной жилплощади — ее унаследовал их общий с Жанной сын Платон. Дмитрий же, являясь законным представителем 7-летнего мальчика, решил распорядиться его долей по-своему усмотрению. К слову, стоимость трети квартиры в этом доме достигает порядка 15 миллионов рублей.

Остальные 2/3 апартаментов находятся во владении родителей ушедшей знаменитости — Владимира и Ольги Фриске. Они выступают категорически против сделки с имуществом малолетнего внука и уже направили иск в Хамовнический суд, в котором просят запретить подобное отчуждение. Видеться с Платоном Шепелев им, кстати, по-прежнему не позволяет.

Однажды мать и отец певицы уже “спасли” любимую квартиру их покойной дочери. Недвижимость арестовывали и хотели выставить на торги, чтобы с продажи вернуть многомиллионный долг семьи “Русфонду”. Тогда Владимир Борисович нашел выход — продал машину, дом в Калужской области, занял денег у друзей, но жилплощадь сохранил.