13.01.2021, 11:10
Брюса Уиллиса выгнали из аптеки за отказ надеть маску(3)
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Знаменитого американского актера Брюса Уиллиса попросили покинуть аптеку в Лос-Анджелесе после того, как он отказался надеть маску, сообщает Сегодня со ссылкой на Page Six.
По словам инсайдера, который был в той аптеке, люди в очереди были разочарованы и расстроены тем, что 65-летний Уиллис не надел маску, несмотря на то, что на шее у него была повязана бандана, которую он мог легко натянуть на лицо.
Брюс удалился из магазина, так ничего и не купив. Позже актер “Крепкого орешка” прокомментировал инцидент изданию People.
“Это была большая ошибка. Берегите себя и продолжайте носить маску”, — сказал актер.
“О, Боже, он один из “этих”, — пишут в комментариях к фото возмущенные пользователи соцсетей.
Сообщается, что в округе Лос-Анджелес число смертей от COVID-19 превысило 10 тысяч. Многие американские знаменитости уже переболели COVID-19.