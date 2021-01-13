Антипрививочники “растерзали” звезд, посмевших вакцинироваться против COVID-19

Фадеев был удивлен, что получил сотни негативных откликов. Он не скрывает, что решение о вакцинации принимал после раздумий, сомневался. Но он в группе риска, поэтому и привился: “У меня была тяжелая операция на сердце в 17 лет, с последствиями, клинической смертью. Это заболевание является отягчающим для ковида, который “бьет” по людям с диабетом, сердечной недостаточностью. Как правило, эти люди переносят болезнь с трудом либо не переносят совсем. Взвесив риски, подумал, что правильнее будет пойти по наименьшему сопротивлению. Это был единственный мой мотив”.

52-летния продюсер Максим Фадеев в один из праздничных дней вакцинировался. Фадеев сообщил, что изучил эту тему, пообщался с докторами и уверен в безопасности и необходимости прививки от коронавируса. Сообщил в социальных сетях. Тут же его атаковали в инстаграме — комментарий тысячи. Много слов поддержки — но достаточно и агрессии, и глупости. Вот некоторые комментарии. “Сколько заплатили за рекламу вакцины”, “я читала — в течении года все, кто привился умрут”. Фадеев человек терпеливый, поэтому в начале даже объяснял: “Мне тут пишут, что это реклама. Я ничего никогда не рекламировал и не собираюсь. Это мой принцип!”

Телеведущего друзья и коллеги тут же успокоили: “Спутник V” — это торговая марка вакцины “Гам-Ковид-Вак”. Крылов сообщил, что никаких побочных эффектов после прививки не заметил. Звезда телеэкрана тут же получил не только слова поддержки от привитых друзей, но и оскорбительные комментарии, среди которых: “теперь из привитого места вырастет ананас”, “Билл Гейтс радостно потирает руки” и т.п. Как верно заметил один из друзей Крылова: “Единственная побочка от прививки — неадекватная реакция антипрививочников”.

74-летний телеведущий Дмитрий Крылов на новогодних каникулах сделал первую прививку. Вакцинация проходит в 2 этапа — вторую прививку делают через 21 день после первой. Крылов, вернувшись домой, рассмотрел “сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции” — это бумага, которую дают москвичам, в ней указано где и когда человек был вакцинирован. Крылов рассмотрел дома бумагу, обнаружив в ней данные о вакцинации “Гам-Ковид-Вак” и забеспокоился, о чем и написал в социальных сетях: “В названии вакцины нет слова “Спутник”. У вас, кто уже укололся такие же бумажки?”.

63-летняя Светлана Сорокина также на праздниках сделала первую прививку “Спутником V”. Дочь телеведущей переболела коронавирусом, а вот Светлана не болела и не хочет, поэтому вакцинировалась. Никаких побочных эффектов не испытала. “Ну подумаешь, укол. Укололся и пошел!” — Сорокина ответила подписчикам, что не боится вакцинирования.

67-летняя актриса и худрук Театра Ленсовета Лариса Луппиан вакцинировалась в Санкт-Петербурге. Супруга Михаила Боярского перенесла прививку хорошо, отметив, что укол безболезненный — ощущения такие же, как при вакцинации от гриппа.

50-летняя Марианна Максимовская перед прививкой “Спутник V” общалась с ее разработчиком академиком Гинцбуром. У телеведущей диабет первого типа: “Мне “Спутник” подошел. По словам академика, диабетикам и сердечникам как раз вакцина нужна. Ее нельзя делать людям с аутоиммунными заболеваниями”.

Максимовская привилась до праздников, предварительно убедившись, что у нее отсутствуют антитела к коронавирусу. После вакцинации Марианна сообщила, что теперь у нее достаточно антител. Кроме того, после прививки все в ее семье переболели коронавирусом, а Максимовская не заболела.

57-летний Владимир Машков в праздничные дни привился вторым компонентом вакцины “Спутник V”. Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков нормально перенес вакцинацию, ее необходимость объяснил так: “Мы все живем в страхах, в разных видах страхов. Вот этот, который на нас напал в последнее время, от него нужно избавляться. Тем более тем, кто непосредственно работает с большими коллективами”.

48-летний Сергей Брилев в январе отправится уже на вторую прививку. После первой телеведущий встречал новогодние праздники с бокалом безалкогольного вина, и не испытывал никаких побочных эффектов.

Также вакцинировались от коронавируса 63-летний Юрий Стоянов, 56-летняя Алена Апина, 38-летний Евгений Плющенко и многие другие артисты, которые предпочитают не афишировать этот факт.

59-летняя Елена Малышева сообщила, что в ее семье и у мужа, и у мамы высокий титр антител к коронавирусу, поэтому им прививка не нужна. Телеведущая программы “Жить здорово” в эти дни ждет результаты своего анализа — если у нее нет антител, то в ближайшие дни она привьется. Об этом Елена Васильевна сообщила в инстаграме, получив в ответ множество оскорблений и даже клеветы в духе “все, кто сделает прививку — умрет”. Однако здравых рассуждений и вопросов было больше. Малышева отвечая на них, сообщила, что по научным данным прививка безопасна, наша вакцина соответствует всем мировым стандартам. Елена Васильевна сообщила, что самыми первыми “Спутником” вакцинировались его создатели — их около 40 человек, и они сделали прививку добровольно.