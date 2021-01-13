Как изменятся отношения знаков Зодиака в 2021 году

ОВЕН

Для тех, кто в отношениях: вы предпочтете стабильность вопреки конфликтам разной степени. Для тех, кто в поиске: вы также не будете торопиться. Внимательное отношение к своему партнеру всегда дарило Овнам шанс сделать по-настоящеиу правильный выбор.

ТЕЛЕЦ

Ситуация такова: непростой эмоциональный фон толкает Тельцов к переменам. Как поступить? Оставаться самим собой. Больше присматривайтесь, прислушивайтесь к себе. Одним словом, сосредоточитесь на своем “я”, остальное вас найдет!

БЛИЗНЕЦЫ

Может показаться, что вы устали что-то доказывать, но это не значит, что вам стоит опускать руки. Будьте убедительны! Для тех, кто в паре: максимальной гармонии вы сможете достигнуть, проводя время вдвоем. Откройтесь своим любимым, они будут благодарны и оценят.

РАК

Что-то может пойти не так. Может эхом пробиваться прошлое, не отпуская вас, удерживая. Стоит переосмыслить это. Постарайтесь не реагировать на “пустое”, смотрите в корень проблем.

ЛЕВ

Для Льва гармония в отношениях — очень важная и необходимая составляющая жизни. Так будет и в 2021-м. Совет только для тех, кто с трудом контролирует свой темперамент: учитесь это делать, потому что на кону ваше же спокойствие!

ДЕВА

Девам как никогда захочется домашнего уюта, семейных вечеров и теплой компании рядом со своими любимыми. Весь год вы будете искать эти состояния души и будете находить их так или иначе. Для тех, кто только начал создавать свой мир — у вас получится.

ВЕСЫ

Говоря о главном: Весы будут напряженно чувствовать себя там, где им будет не хватать любви. Даже привычные длительные отношения к середине года будут требовать корректировок. Но мудрость Весов позволит решить эти проблемы.

СКОРПИОН

Год острых ощущений. Важно стараться держать под контролем ситуации на личном фронте. Не делайте “через не могу”, но и не бросайте все на полпути. Постарайтесь оценивать все с позиции отстраненности. Над любой ситуацией возвышайтесь и смотрите “сверху”.