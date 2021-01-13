В эти выходные на онлайн-сцене Русского театра снова пройдут трансляции спектаклей

В эту пятницу, 15 января в 19:00 на YouTube канале Vene Teater будет показан спектакль “Трактир Мирандолина” по комедии Карло Гольдони “Трактирщица” в постановке Эдуарда Томана.

“Трактирщица” — одна из самых популярных пьес Гольдони, за всю историю существования поставленная режиссёрами разных стран и направлений. В сценической интерпретации Эдуарда Томана пьеса обрела новое звучание, насыщенное музыкой и песнями, сочетающее в себе психологизм с яркой театральностью.

Роль обаятельной и капризной Мирандолины в спектакле Русского театра исполнила талантливая актриса, выпускница школы-студии МХАТ, Наталья Попенко. Сегодня Наталья работает в московском театре “Et Cetera” под руководством Александра Калягина.

Премьера спектакля состоялась в Русском театре в марте 2007 года.

Спектакль можно будет посмотреть здесь до полуночи воскресенья 17 января.

Создатели спектакля:

Постановка, сценическая редакция и музыкальное оформление — Эдуард Томан

Сценография и костюмы — Марианне Куурме

Тексты песен — Елена Скульская

Балетмейстер — Элита Эркина

В ролях: О. Щигорец, В. Антипп, А.Окунев, Н. Попенко, Е. Тарасенко, Н. Мурина, В.Малышкин, Ю.Жилин.

А в субботу, 16 января в 18:00 состоится трансляция спектакля по повести Антона Чехова “Палата №6” в постановке московского режиссёра Алёны Анохиной, выпускницы Школы-студии МХАТ (мастерская Камы Гинкаса).

“Палата №6” для режиссёра стала своеобразным диалогом со своим учителем, неоднократно обращавшимся в своём творчестве к произведениям Чехова и, конечно, приехавшим в Таллинн на спектакль одной из самых талантливых (по его словам) учениц.

“Для меня “Палата № 6” — группа людей, объединенная только временем и пространством, из которого нет выхода. Они чего-то ждут. Это в миниатюре — страна, время, люди, их опыт. Ожидание чего-то страшного. Они висят над пропастью. Ожидание трагедии нагнетается, потому что ничего не происходит, а известно: лучше ужасный конец, чем ужас без конца…” — Алёна Анохина (интервью Борису Туху, Postimees 2 октября 2006).