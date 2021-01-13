В эти выходные на онлайн-сцене Русского театра снова пройдут трансляции спектаклей
В эту пятницу, 15 января в 19:00 на YouTube канале Vene Teater будет показан спектакль “Трактир Мирандолина” по комедии Карло Гольдони “Трактирщица” в постановке Эдуарда Томана.
“Трактирщица” — одна из самых популярных пьес Гольдони, за всю историю существования поставленная режиссёрами разных стран и направлений. В сценической интерпретации Эдуарда Томана пьеса обрела новое звучание, насыщенное музыкой и песнями, сочетающее в себе психологизм с яркой театральностью.
Роль обаятельной и капризной Мирандолины в спектакле Русского театра исполнила талантливая актриса, выпускница школы-студии МХАТ, Наталья Попенко. Сегодня Наталья работает в московском театре “Et Cetera” под руководством Александра Калягина.
Премьера спектакля состоялась в Русском театре в марте 2007 года.
Спектакль можно будет посмотреть здесь до полуночи воскресенья 17 января.
Создатели спектакля:
Постановка, сценическая редакция и музыкальное оформление — Эдуард Томан
Сценография и костюмы — Марианне Куурме
Тексты песен — Елена Скульская
Балетмейстер — Элита Эркина
В ролях: О. Щигорец, В. Антипп, А.Окунев, Н. Попенко, Е. Тарасенко, Н. Мурина, В.Малышкин, Ю.Жилин.
А в субботу, 16 января в 18:00 состоится трансляция спектакля по повести Антона Чехова “Палата №6” в постановке московского режиссёра Алёны Анохиной, выпускницы Школы-студии МХАТ (мастерская Камы Гинкаса).
“Палата №6” для режиссёра стала своеобразным диалогом со своим учителем, неоднократно обращавшимся в своём творчестве к произведениям Чехова и, конечно, приехавшим в Таллинн на спектакль одной из самых талантливых (по его словам) учениц.
“Для меня “Палата № 6” — группа людей, объединенная только временем и пространством, из которого нет выхода. Они чего-то ждут. Это в миниатюре — страна, время, люди, их опыт. Ожидание чего-то страшного. Они висят над пропастью. Ожидание трагедии нагнетается, потому что ничего не происходит, а известно: лучше ужасный конец, чем ужас без конца…” — Алёна Анохина (интервью Борису Туху, Postimees 2 октября 2006).
Премьера спектакля состоялась в Русском театре в 2006 году.
Создатели спектакля:
Художник-постановщик — Дмитрий Разумов, выпускник школы-студии МХАТ, ученик Олега Шейнциса
В ролях: Эдуард Томан, Павел Ворожцов, Александр Окунев, Владимир Антипп, Артём Гареев, Олег Рогачёв, Дмитрий Косяков, Дмитрий Пчела, Александр Кучмезов, Сергей Фурманюк, Пауль Оскар Сое.
Трансляция спектакля будет доступна по ссылке также до полуночи воскресенья 17 января.
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