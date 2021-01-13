“Что мы там не видели?”: Живущая в Таллинне порноактриса SolaZola выставила сексуальную фотографию

Последние пару лет SolaZola стала очень известной среди любителей фильмов для взрослых. Она сохраняет свою личность в секрете, не дает интервью журналистам и не общается с фанатами. Но по ее анкете на сайте Pornhub понятно, что порноактриса живет в Таллинне (об этом мы писали ЗДЕСЬ).

В Инстаграме у звезды 385 тысяч подписчиков, которых она часто радует откровенными фотографиями и сторис. Недавно выставленную фотографию, где она стоит в одном халатике, который почти не прикрывает ее тело, она подписала: “Я не могу понять, чего не хватает”.

Подписчики бурно реагируют на ее новое фото и пишут множество комплиментов. Однако один из поклонников решил пошутить: “Как говорится, что мы там не видели?”.