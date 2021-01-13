Облысевшая Александра Яковлева вынуждена носить шапочку вместо волос

Судя по всему, лечение приносит свои плоды. Накануне Яковлева опубликовала в личном блоге новый кадр, на котором она стоит со своим другом, при этом задорно улыбается. Пользователи заметили, что на голове у 63-летней актрисы — белая вязаная шапочка, которая прикрывает отсутствие волос.

Александра Евгеньевна уже появлялась на публике с этим головным убором — у нее две шапочки: черная и белая, которые она носит попеременно. Подписчики говорят, что таким способом Яковлева не только прикрывает голову, оставшуюся без волос после нескольких курсов химиотерапии, но и дает коже “дышать”.

К слову, после того, как актриса узнала об онкологическом заболевании, она часто призывает всех внимательнее относиться к здоровью и постоянно проверяться. Ее болезнь началась необычно — в 2017 году Яковлева почувствовала боль в ногах. Врачи, проведя все необходимые анализы, рассказали, что ей осталось жить всего несколько месяцев, но она твердо решила выжить и начала лечение.

В 2019 году Яковлева рассказала о страшном диагнозе в студии одного из федеральных каналов, что стало настоящей сенсацией. Интересно, что даже несмотря на рак, она продолжает работать: состоит в городском Совете депутатов Калининграда, а также входит в состав депутатских комиссий по городскому хозяйству и по бюджету и муниципальной собственности.