Денис Никифоров вновь сыграет боксера, но уже не в “Бое с тенью”

По сюжету сериала “Хозяин” бывший боксёр Егор Таранцев (которого и сыграет Денис Никифоров) приезжает в родной приморский городок на похороны матери. Двадцать лет назад он уехал на соревнования и больше не возвращался в эти края. Карьера пошла на взлёт, из любителей он вышел в профессионалы, бился за чемпионский титул в Лас-Вегасе, всё на ринге складывалось удачно, пока однажды врачи не выдали Егору приговор, — если он не остановится, то последствия могут быть непоправимы, — от инсульта до смерти.

Егор был уверен, что вернулся в этот раз в родной город ненадолго, но непредвиденная ситуация полностью изменила его планы: во время конфликта с бандой дальнобойщиков один из них погибает. Егор защищался, для него это была самооборона, но теперь его подозревает полиция и ищут бандиты. В самом же городе всё также неблагополучно, и Егор начинает помогать местным жителям, не допуская беспредела разгулявшейся преступности. Обретя защитника в лице Егора, местные жители обращаются к нему за помощью, для горожан главный герой становится своего рода “хозяином”. Это придаёт всё больше уверенности Егору и сил для борьбы и противостоянию всем превратностям судьбы.

“Проект заинтересовал меня своим сценарием, он показался мне интересным и подходящим, чтобы закончить свою кинокарьеру боксёра. Несмотря на то, что на площадке есть дублёр, все сцены драк и экшенов я исполняю сам. И, конечно, мне нравится мой герой: его врождённая честность, порядочность и чувством справедливости. Он попадает в такой жуткий замес и ему приходится всё это расхлёбывать самому”, — делится Денис Никифоров.

Съемки только идут, дата премьеры сериала не определена, а вот канал уже известен — НТВ. Любители “Боя с тенью” могут считать “Хозяина” вольным родолжением истории.