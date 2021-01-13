ФОТО | Павел Прилучный вынужден работать с перекошенным лицом

Павла Прилучного в конце 2020 года сильно избили в ночном клубе. После драки у звезды сериала “Мажор” появились серьезные проблемы с лицом. Ему сделали пластическую операцию. Но она не помогла, так как задет лицевой нерв.

Из-за это артист внешне сильно изменился. Теперь у него перекошенное лицо. Врачи настаивают на лечении и физиотерапии. Однако из-за плотного съемочного графика знаменитость не имеет возможности как следует восстановиться. Он вынужден появляться на площадке, дабы не было простоя в рабочем процессе.