"Яак Йоала не был клоуном". Почему вдова требует убрать памятник певцу

Эскиз не соответствовал результату

Kroonika связалась с Майре Йоала и спросила, почему она хочет, чтобы статую убрали, ведь изначально сама дала свое согласие на возведение монумента. “Я не буду ничего комментировать, пока юристы не прояснят ситуацию с властями города Вильянди”, — ответила Майре.

Однако она все же назвала одну из причин. “В целом, форма не соответствует представленным ранее эскизам, но есть и другие недочеты”, — говорит Майре.

В письме с претензией, поданном в гоуправу Вильянди в понедельник, требуется прекратить нарушение личных прав и прав на товарный знак не позднее 18 января, а также удалить личные данные Яака Йоала, то есть его изображения (голова, руки) с памятника, имя певца, годы жизни, а также биографию на трех языках.

Хотя в письме говорится, что с заявителем связывались по вопросу обработки личных данных, он не давал разрешения на их использование в данной форме и контексте.

Если запрос не будет удовлетворен к указанной дате, последует обращение в суд.

Негодование Майре Йоала объясняется тем, что эскиз, на который она дала свое согласие, не соответствует окончательному результату. Она не давала согласия на разглашение личных данных Яака Йоала на памятнике, окруженном цветными мигающими огнями. Кроме того, неуместным показалось использование несовместимых материалов и цветов: сусальное золото, серебро, бронзовое лицо на сероватом столбе, который в свою очередь покоится на коричневой основе.

Есть и еще одна проблема. “Нам также поступила информация, что конструкция слишком шумная“, — рассказывает Маарья Эверт, специалист по связям с общественностью городской управы Вильянди.

Дорис Йоала: Это бы и самому Яаку не понравилось

Такого же мнения придерживается и первая жена Яака Дорис. “Мне это не нравится, потому что Яаку это не понравилось бы. Это не было частью его натуры. Он был скромным человеком, который не любил саморекламу”, — сказала Дорис.