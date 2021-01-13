В Москве умер родившийся в Эстонии актер Денис Карасев

Денис Карасев родился 1 августа 1963 года в Силламяэ. Он дебютировал в кино в 1989-м. Всего за свою карьеру он сыграл более 50 киноролей. Карасев снялся в таких фильмах, как “Сволочи”, “Стрингер”, “В круге первом”, “Мещерские”, “Я — кукла” и “Мы из будущего 2”. Также он появился в сериалах “Вызов”, “Каменская”, “Марш Турецкого” и “Дальнобойщики”.