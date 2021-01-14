Эстонская светская львица об отношениях с мужчиной, который младше на 16 лет: “Это утомительно!”

Марью выставила фотографию со своим молодым человеком и написала: “Каково это — быть с человеком, который на 16 лет моложе? Буду честной, это утомительно.. Очень.. Каждое утро кофе в постель, объятия, щенячьи глазки, верность и уважение, редко доставляет проблемы. Надежда на то, что это все из-за денег, тоже начинает потухать”.

Марью также добавила смеющиеся смайлики и написала, что наступили стабильность и спокойствие: “Я не знаю, долго ли мы так продержимся. С годовщиной, Мауно ЛЫВИ!”



На передаче “О чем родители тебе не рассказывали” ведущая Эпп Кярсин спросила Марью Карин, мать четверых детей, как часто она занимается сексом со своим молодым партнером.

“Что мне сказать? Достаточно? Достаточно, чтобы вызвать зависть у других женщин”, — ответила Марью Карин.

В интервью на портале Kroonika Марью поделилась впечатлением о том, как люди реагируют, встречая их на улице: “В целом хорошо, но некоторые закатывали глаза. Говорили, мол, может, он с тобой из-за денег? Я спрашивала в ответ, мол, какие деньги? У меня такое потомство за спиной (у Марью четверо детей — ред.), что тут нечего скрывать!”

“Женщины слишком рано сдаются. Они жалуются на внешний вид, на возраст. Мне говорили, что я энергичнее любого 20-летнего. Изюминку и дух нужно сохранять самим. Нужно жить! Я хочу, чтобы каждая женщина, читающая это, обрела уверенность в себе и обрела силу. Каждый “крот” может добиться всего, если верит в это, и может выдержать даже самые тяжелые ситуации”, — добавила 40-летняя Марью.

Марью сказала, что случайно познакомилась со своим молодым человеком Мауно. “Все произошло так неожиданно. Я только что приехала из Индии и пошла на вечеринку с подругами. Вдруг рядом со мной встал высокий симпатичный мужчина, и у нас завязался разговор. Мы называем друг друга кубиками Лего. При встречах все шло очень гладко”, — рассказала она.