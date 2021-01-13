Как справиться с послепраздничной депрессией — советы психолога

Прежде всего, подчеркнул специалист, важно создавать правильный настрой на продуктивность. В таком случае рабочие дела будут удаваться легче и отношение к напряженному графику изменится, считает психолог.

Кроме того, нужно пересмотреть рацион питания и сделать его более полезным. Благодаря сбалансированному питанию, мозг начинает работать активнее, а организм медленнее устает. “Побольше витаминов, фруктов и овощей. Лучше снизить употребление мяса в пользу рыбы”, — добавил Ланг.

При этом следует уделить внимание занятию спортом: даже разминка в течение 15-20 минут поможет взбодриться. Не стоит забывать и об отдыхе, напомнил эксперт. Быстрое погружение в умственную или физическую работу после длительных праздников может привести к выгоранию. По словам Ланга, для этого нужно 30-40 минут в день побыть одному, наедине со своими мыслями.