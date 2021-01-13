Шоу-бизнес
13.01.2021, 19:29

Ольга Бузова призналась в любви к Владимиру Путину

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screenshot - youtube
Ольга Бузова никогда не скрывала своих политических взглядов. В социальных сетях артистка то и дело рассказывает о полезных законопроектах, принятых правительством и поздравляет президента России Владимира Путина с днем рождения. Как оказалось, звезда давно мечтает познакомиться с Владимиром Владимировичем, но пока ей не предоставился такой шанс, — пишет “СтарХит”.

“Я бы долго готовилась к этой встрече, поскольку хочу оставить приятное впечатление. Но если бы сейчас в студию вошел Владимир Владимирович, я бы спросила: “Вы меня знаете? Как вы ко мне относитесь?”. Мне нравятся такие сильные мужчины, как наш президент. В свое время он для меня был мужским идеалом. Я думаю, многие девочки пережили влюбленность в главу нашей потрясающей страны. Он такой харизматичный”, — поделилась Ольга.

Еще одним кумиром Бузовой является Алла Пугачева. “Алла Борисовна — это олицетворение нашей эстрады. Мне кажется, момент нашей встречи должен случиться. Потому что все чаще я слышу от людей: “Ты — Алла Пугачева в молодости”. Это не про внешность, это, наверное, про сложный путь и характер”, — рассказала Бузова. Ранее, правда, появлялись слухи, что Примадонне не нравится Ольга, но сама телеведущая в это не верит. Она всегда открыта для общения с Аллой Борисовной.

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