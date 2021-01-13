Ольга Бузова призналась в любви к Владимиру Путину

“Я бы долго готовилась к этой встрече, поскольку хочу оставить приятное впечатление. Но если бы сейчас в студию вошел Владимир Владимирович, я бы спросила: “Вы меня знаете? Как вы ко мне относитесь?”. Мне нравятся такие сильные мужчины, как наш президент. В свое время он для меня был мужским идеалом. Я думаю, многие девочки пережили влюбленность в главу нашей потрясающей страны. Он такой харизматичный”, — поделилась Ольга.