Дочь Валерии сообщила о своей тяжелой болезни

Дочь певицы Валерии призналась в серьезных неврологических проблемах, начавшихся в глубоком детстве. Впервые с приступом панической атаки Анна Шульгина столкнулась примерно в десять лет. “Стартом послужил серьезный испуг и опасное поведение человека по отношению ко мне. Панические атаки приумножается со временем. То проходит, то накрывает”, — рассказала она в блоге.

По словам девушки, у нее не “доходят руки” до того, чтобы серьезно заняться лечением этого расстройства. Дело в том, что за последнее время Анна перенесла две операции. Они отняли у нее много сил. Первую пришлось делать зимой 2019 года, а через полтора года она снова оказалась на операционном столе.

Впрочем, другие подробности своей тяжелой болезни она держит в секрете. Не раскрывает она поклонникам и точный диагноз, хотя публика и засыпала красавицу вопросами, пытаясь выведать сокровенное. “Мне надо выздороветь. Слова еле в предложения собираются”. — поведала блондинка.

Шульгина также отметила, что минувший год принес ей большое разочарование в жизни. Девушка пережила предательство близкого человека. Вся эта ситуация еще больше подкосила певицу. О ком идет речь, не известно. Анна много лет встречалась с рэпером Слэмом. “2020, конечно, был щедр на уроки… Перемены в окружении, предательство близкого человека, проблемы со здоровьем и вторая операция… Учусь принимать разные ситуации судьбы”, — отметила она.