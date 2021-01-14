“Гадко, мерзко и низко”: 37-летний актер в шоке от слухов о его романе с 80-летней Светличной

Светлана Светличная не так давно рассказала об отношениях с молодым актером и ведущим Иваном Николаевым, годящимся ей во внуки. “Для меня он — родственная душа. Он очень умный, интеллигентный и красивый. Я вообще люблю красивых мужчин. Могу их даже чмокнуть! Что касается Вани, то он — моя главная защита”, — цитирует ее Собеседник.Ru.

По словам звезды, с годами к ней пришла мудрость. “Я стала понимать, что любая женщина, да еще в моем возрасте, нуждается в защите и опоре, которая позволяет в непростых моментах широко расправить плечи…”, — добавила актриса.

Данные заявления знаменитости светские хроникеры посчитали признанием актрисы в том, что у нее роман с молодым красавцем. Даже поползли слухи о скорой свадьбе Светличной и Николаева. А ведь между ними огромная разница в возрасте. Когда артистка сводила с ума советских мужчин, танцуя под песню “Помоги мне” в фильме “Бриллиантовая рука”, Иван даже не родился.

Николаев был настолько возмущен грязными сплетнями, что решил прокомментировать скандальную информацию. Артист категорично заявил, что ни о какой свадьбе и речи не идет. Он объяснил, что со Светланой Афанасьевной они давно знакомы.

“Мне друзья уже 25 раз присылают статью омерзительную совершенно по поводу того, что я состою в отношениях со Светланой Афанасьевной Светличной, которая является моей коллегой. Более 12 лет мы снимались с ней в кино. Мы поддерживаем дружеские отношения. Она мне старший боевой товарищ в нелегком актерском деле”, — заявил молодой человек в блоге.

Он также отметил, что Светличная никогда и ничего не говорила про романтические отношения с ним. Также артист дал понять, что у него нет и в помине меркантильного интереса в отношении 80-летней кинодивы. “Сравнивать меня с Прохором Шаляпиным и того, что я жду какую-то квартиру, какого-то наследства от нее — это гадко, мерзко и низко. В это может поверить только сумасшедший человек”, — резюмировал актер.