Какие продукты помогут похудеть после праздников

Эксперт советует включить в рацион куркуму, поскольку эта специя помогает сбросить лишний вес и сохранить молодость. “Попробуйте чай с куркумой, добавьте ее в тофу или яичный омлет, приправьте ею обжаренные овощи”, — предлагает Биггс.

Диетолог призывает желающих сбросить лишний вес регулярно есть овощи и рекомендует чаще употреблять брокколи, так как этот продукт не только придает коже свежесть и упругость, но и способствует похудению за счет большого количества клетчатки. Кроме того, это растение поддерживает низкий уровень сахара в крови.

При похудении не стоит забывать о полезных жирах, напоминает Биггс. Она отметила пользу авокадо, богатого витамином Е. Этот продукт благоприятно влияет на качество волос и кожи, борется с преждевременным старением и улучшает метаболизм. Биггс также посоветовала есть ягоды, в частности вишню, чернику и красную смородину, так как они низкокалорийные и содержат полезный для организма витамин С.

В заключение Биггс напомнила о пользе жирной рыбы в борьбе с лишними килограммами. Проведенное исследование подтвердило, что для похудения полезнее рыба, чем, к примеру, говядина или свинина. Диетолог отметила, что лосось, форель, скумбрия и сардина содержат много жирных кислот, полезных для всего организма.