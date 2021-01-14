Формат проведения “Евровидения” 2021 года почти определен

Артист заверил, что мероприятие “определенно пройдет” в этом году в привычном формате, в рамках которого музыканты из разных стран будут бороться за первое место. При этом организаторы конкурса допустили возможность использования записи выступлений в случае, если конкурсанты не смогут приехать в Роттердам (Нидерланды) или будут вынуждены находиться в карантине по прибытии туда. Для записанных номеров будут определены строгие правила.