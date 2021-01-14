Бориса Грачевского ввели в медикаментозную кому

Как сообщает источник, сейчас врачи оценивают состояние Бориса Юрьевича как тяжелое. Пока они не могут дать никаких прогнозов относительно его восстановления. А недавно супруга Грачевского, актриса Екатерина Белоцерковская просила всех неравнодушных молиться за ее мужа.

“Мы с тобой прошли многие испытания… Пройдем и это! Я люблю тебя! Мы одно целое! Все хорошо!”, — писала в социальной сети Екатерина, которая в апреле родила режиссеру сына Филиппа.

Напомним, еще на днях близкий друг Бориса Юрьевича, актер Владимир Долинский утверждал, что режиссер идет на поправку. “Боре лучше. Я отвозил ему разные вкусняшки. Боря находился в искусственном сне, а вчера врачи вывели его из этого состояния. Он уже сидел вчера. Слава Богу, состояние стабилизировалось. Больше ничего вам сказать не могу. Я передаю то, что мне сказала Катюша”, — отмечал артист.