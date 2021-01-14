ВИДЕО | “ВетрастихиЯ” — новый год начинается с нового хита

В багаже у трио уже есть два ярких сингла — “Разбуди мой океан” и “Выше”. Они были восторженно приняты аудиторией и теперь часто звучат как на радио, так и в Интернет.

Отшумели зимние праздники — и группа "ВетрастихиЯ" представляет новый хит! “Из шипов” — свежий трек, исполненный рокерского звучания с присущей для Раймонда, Беатрис и Юрбана напористой подачей, интересной аранжировкой и пронзительным текстом. Лирическая баллада, переходящая в ураган эмоций и драйва! Впрочем, послушайте и прочувствуйте сами.

Каждая новая песня группы сопровождается красивым видеорядом, который снимает сама группа. Сингл “Из шипов” продолжил эту красивую идею. Видео снималось в необычных условиях, а именно на площадке по адресу Ristiku 12, где весной этого года планируется открытие таллиннского филиала легендарного клуба Ro-Ro.