"Правда ли, что в Эстонии недолюбливают русских?": Турист рассказал всю правду об эстонском менталитете

“Если вдруг, именно ты, читатель, придерживаешься мнения, что эстонцы негативно настроены к русским и готовы нам чуть ли не в лицо плюнуть, дочитай эту статью до конца.

Она будет не только полезна для общего развития, но и крайне интересна. Ведь я на собственной шкуре прочувствовал весь менталитет Эстонии и их отношение к постсоветскому пространству.

Углубившись немного в историю между Россией, бывшей СССР и Эстонией, создается впечатление, что отношения как минимум натянутые, а как максимум — неприязнь и вражда.

История — это прошлое, а прошлое прошло. И сейчас в России и Эстонии живут совсем не те люди, что 100 лет назад. Новые поколения полностью погружены в идею равенства между разными людьми. Начиная от внешних различий и половой принадлежности, заканчивая единством всех наций.

Моя прошлогодняя поездка в Таллин запомнилась мне исключительно положительными моментами. За все время я не поймал ни единого осуждающего взгляда эстонца, услышавшего русскую речь. Относились ко мне как к своему, и даже больше, многих очень интересовала русский уклад жизни и они с интересом слушали мои рассказы.

Надеюсь, я переубедил, вас, мои товарищи, думающие, что эстонцы относятся к нам критически. Это абсолютно не так. Все мы равны и очень между собой похожи. Но как и между любыми людьми, выросшими в разных странах, мы отличаемся по своему менталитету.

Самой яркой чертой, подмеченной мной буквально за пару дней нахождения в Таллине, стала любовь к чистоте и рациональному использованию вещей. Эстонцы в этом плане очень педантичны. Если, стоя в магазине, они понимают, что покупка им не особо нужна, они ее отложат. И не потому, что денег жалко, как в России. А потому что они понимают куда девается, любая купленная вещь, с течением времени ставшая мусором. Спрос порождает предложение. Чем больше мы покупаем, тем активнее работают заводы, создающие будущий мусор.

Надеюсь, я помог хоть немного приблизится к культуре эстонцев”, — написал автор блога.

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