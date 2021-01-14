“Вам не стыдно?” Даже поклонники Шепелева в ужасе от решения продать квартиру Фриске

Жанна Фриске скончалась в 2015 году. Знаменитость почти два года боролась с раком мозга. После смерти певицы ее сын Платон, которого она родила от телеведущего Дмитрия Шепелева, унаследовал в том числе и часть просторной квартиры звезды в Шмитовском проезде.

Жанна обожала свое гнездышко, обустраивала под себя, лично выбирала мебель, продумывала каждый элемент дизайна. Особой гордостью вокалистки была ее огромная гардеробная. Родители знаменитости Владимир и Ольга Фриске старались сохранить там все, как при жизни дочери.

И вот на днях появились слухи, что, являясь законным представителем семилетнего Платона, Дмитрий якобы хочет выставить долю ребенка на продажу. Цена вопроса — около 170 тысяч евро.

“Он хочет все Жаннино забрать и заработать на этом. Сын-то ему зачем нужен? Только ради Жанниных денег! Теперь и это хочет разрушить — то, что ему совершенно не принадлежит”, — разразился гневной отповедью в адрес телеведущего Владимир Борисович.

Мужчина намерен судиться с Шепелевым. “Долю выкупать пока не собираюсь, она принадлежит внуку. Пусть дождется его совершеннолетия. Мы никого в эту квартиру не пускаем, убираемся там, платим за все, ждем, когда ребенок вырастет. Посмотрим, что решит суд. Пока он не имеет права ничего выставлять и продавать”, — цитирует его “СтарХит”.

Меж тем, Дмитрий пока никак не отреагировал на новые сплетни. Встревоженные россияне бросились к кумиру в блог.

“Дмитрий, это правда, что Вы продаете часть квартиры Фриске?”, “Вам не стыдно осквернять память Жанны и лишать ребенка памяти о маме?”, “Доля в квартире — это сына, а не Ваша, Дмитрий! Так пусть он и распоряжается ею при достижении определенного возраста”, — пишут фолловеры.

Нашлись и те, кто вступился за телеведущего: “Как вы можете судить человека, которого абсолютно не знаете?”, “Никого не слушайте, вы хороший отец и симпатичный человек. Счастья и удачи вам! Гадости пишут люди, которые в жизни ничего не добились”.

Тем временем адвокат комментирует возможные последствия продажи доли недвижимости: “Новый совладелец сможет прописаться в квартире, прописать своих родственников. Поэтому в такой ситуации самый приемлемый для родственников выход, если они хотят сохранить жилье, — выкупить у Шепелева эту долю. Это не значит, что родителям непременно придется согласиться с той ценой, которую он установит. Главное — войти в переговоры, не молчать, потому что молчание приравнивается к согласию на отчуждение доли третьим лицам”.