ФОТО | Дима Билан, переболев коронавирусом, избавился от волос

На эксперименты с собтсвенной шевелюрой Дима решился еще осенью. Артист переболел коронавирусом. Болезнь он перенес очень тяжело, причем коварный ковид сказался не только на его физическом состоянии, но и на моральном настрое. Чтобы как-то подбодрить себя после болезни, Дима покрасил волосы в ярко-розовый цвет. А перед новым годом сменил оттенок на синий. С таким цветом он и отправился в отпуск. Но, видимо, с синими волосами Билан все-таки чувствовал себя некомфортно. Поэтому вернулся к темному оттенку. А потом и вовсе решил избавиться от всякой растительности не голове.

Новый брутальный имидж Диме очень к лицу. К слову, он уже делал такую стрижку — в 2017 году, тоже побрившись “под ноль”. Климат на Мальдивах очень располагает к брутально оголенному черепу. Жара, морская вода — а прическе все нипочем.

На Мальдивах артист предается ленивому отдыху. Он много плавает, много спит и много ест. Дима не придерживается никакой диеты — при его комплекции это и не нужно. В Инстаграме он поделился фотографией щедро накрытого для ужина стола и признался:

“Если б я был фудблогером , я бы не дождался всех этих приготовлений , расставления натюрморта по кадру и давно истёк слюной ! Но в этот раз получилось не забрызгать экран телефона”, — написал артист, пожелав поклонникам спокойной ночи.