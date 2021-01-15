ФОТО | Поклонники не узнали переболевшего коронавирусом Галустяна

Актер неприлично прибавил в весе. Лишние килограммы настолько изменили внешность 41-летнего артиста, что он стал просто неузнаваем. Распухший на фото шоумен признался, что всерьез раздумывает над тем, чтобы заняться собой.

“Все, хватит жрать. Пора заняться собой. Или так норм?”, — поинтересовался Галустян у поклонников.

Первым на снимок отреагировал друг Гарик Харламов: “Похудел?”. Шокированная публика оставляет тысячи комментариев. “Это ты от Харламова заразился, не стой с ним рядом”, “Хорошего человека должно быть много”, “Вай, мама, кто это?”, “Оливье все-таки сделал свое черное дело”, “Тебя укусил Харла”, “Директор шаурмы”, “Можно Хагрида играть без грима”, “Чем-то на Филипа стал похож”, “Михаил Квадрат”, “Гусман 2”, “Эрик Давидыч?”, “Вот это кабина!”, “Я с тебя худею!”, “Неприлично разнесло”, “Харэ жрать!”, “Разъелся до неприличия!”, “Сильные заедают — слабые запивают. Жри сколько надо. Туго будет звони — тут рядом”, — пишут фолловеры.

Некоторые, правда, догадались, что эта полнота — последствия не болезни и уж тем более на застолий, а всего лишь работа графического редактора.