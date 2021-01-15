Молодая вдова Бориса Грачевского успела попрощаться с ним в больнице

Близкие и друзья до конца верили, что Борис Грачевский справится с болезнью, призывали поклонников и неравнодушных молиться. Врачи боролись за его жизнь и делали все возможное. В какой-то момент даже появились улучшения, неделю назад Борис Юрьевич отвечал друзьям на сообщения, присылал фотографии маленького сынишки и успокаивал, мол, все будет хорошо. Но потом снова реанимация, ИВЛ, кома… Вчера вечером сердце бессменного худрука “Ералаша” остановилось.

Накануне в 52-больницу, где лечился Грачевский, приехала его жена — 36-летняя Екатерина Белоцерковская. “В реанимацию не пустили, но она посмотрела на мужа через стекло, — рассказал “СтарХиту” близкий друг семьи. — Медики не давали никаких прогнозов, по сути ничего не говорили — не обнадеживали, но и не пугали. В этой болезни ничего невозможно предвидеть. А потом стало совсем плохо… Катя тоже, кстати, переболела коронавирусом, но у нее все прошло в более легкой форме”.

Первое время супруги лечились дома, однако, кинорежиссеру становилось хуже. 27 декабря он поехал на компьютерную томографию, которая выявила значительное поражение легких. Уже в больнице оно достигло аж 75%. “Мы с тобой прошли многие испытания… Пройдем и это! Я люблю тебя! Мы одно целое!” — писала жена Грачевского в социальных сетях несколько дней назад.

А ведь только недавно супруги отмечали полгода общего сына — устраивали дома вечеринку с близкими друзьями, все вместе задували свечи на торте. Для 71-летнего Бориса Юрьевича Филипп, появившийся на свет в апреле 2020 года, стал четвертым ребенком, также режиссер воспитывал 8-летнюю дочь Василису от предыдущего брака и двух взрослых детей от первой супруги — Максима и Ксению.