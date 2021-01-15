Том Круз собрался следить за своими коллегами с помощью роботов. Все из-за COVID-19!

Роботы, которые, по словам инсайдеров, стоят баснословных денег, будут регулярно проверять каждого члена съемочной группы, делая тесты на COVID-19. Они также будут “патрулировать” помещение во время съемок.

Возможно, это связано с тем, что не все коллеги Тома придерживаются правил безопасности во время пандемии. А так как Том не может физически присутствовать на каждой съемочной локации и всех контролировать, он решил заменить себя роботами.

Как мы писали выше, Круз накричал на своих сотрудников, которые пришли на площадку без маски. Том очень беспокоится о том, что киноиндустрия и так в упадке из-за пандемии, а тут еще и безалаберные сотрудники создают неприятности.