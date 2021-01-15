Шоу-бизнес
15.01.2021, 10:40

Том Круз собрался следить за своими коллегами с помощью роботов. Все из-за COVID-19!

 
Keystone Press Agency
Голливудский актер Том Круз, который недавно накричал на коллег, так переживает за съемки фильма "Миссия невыполнима 7", что приобрел двух роботов, которые теперь будут патрулировать съемочную площадку, сообщает Сегодня со ссылкой на The Sun.

Роботы, которые, по словам инсайдеров, стоят баснословных денег, будут регулярно проверять каждого члена съемочной группы, делая тесты на COVID-19. Они также будут “патрулировать” помещение во время съемок.

Возможно, это связано с тем, что не все коллеги Тома придерживаются правил безопасности во время пандемии. А так как Том не может физически присутствовать на каждой съемочной локации и всех контролировать, он решил заменить себя роботами.

Как мы писали выше, Круз накричал на своих сотрудников, которые пришли на площадку без маски. Том очень беспокоится о том, что киноиндустрия и так в упадке из-за пандемии, а тут еще и безалаберные сотрудники создают неприятности.

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