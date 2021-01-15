Шоу “Бородина против Бузовой”: проект сделают остросоциальным?

“Мы снимаем новый сезон шоу “Бородина против Бузовой”. Всех волнует судьба этого шоу, ведь “Дом-2” закрыли, что там обсуждать-то! Ребят, на нашем веку тем хватит! Всегда есть о чем поговорить и что обсудить! Я давно мечтала вести такого рода шоу, где могу обсуждать социальные проблемы, шоу будет выходить на ТНТ в 10.00 утра”, — поведала Бородина.