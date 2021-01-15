15.01.2021, 11:36
Шоу “Бородина против Бузовой”: проект сделают остросоциальным?
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Закрытие телепроекта “Дом-2” стало настоящей сенсацией 2020 года, все-таки проект существовал 16 лет. Ведущая Ксения Бородина осталась на телеканале, и продолжит вместе с Ольгой Бузовой вести проект “Бородина против Бузовой”. Только теперь оно превратится в остросоциальное. Об этом сообщает “Рамблер”.
“Мы снимаем новый сезон шоу “Бородина против Бузовой”. Всех волнует судьба этого шоу, ведь “Дом-2” закрыли, что там обсуждать-то! Ребят, на нашем веку тем хватит! Всегда есть о чем поговорить и что обсудить! Я давно мечтала вести такого рода шоу, где могу обсуждать социальные проблемы, шоу будет выходить на ТНТ в 10.00 утра”, — поведала Бородина.
Новое шоу будет напоминать те, что выходят в прайм-тайм на крупных телеканалах, где обсуждают проблемы обычных людей.