Иван Янковский раскрыл секрет скандальной секс-сцены из фильма “Текст”

В программе “Кино в деталях” Иван Янковский впервые прокомментировал знаменитую сцену, признавшись, что ему не стыдно за эту работу.

30-летний актер признался, что ему было интересно сниматься в “Тексте” и что во время съемок он выкладывался на сто процентов. По его мнению, они с Кристиной сделали свою работу хорошо и достоверно. Иван подчеркнул, что сцена секса между главными героями была полностью постановочной, но сыграна настолько достоверно, что зрители действительно поверили, что между актерами не просто рабочие отношения.

“Это профессия. Мы свою работу сделали достоверно и хорошо, хотя все, естественно, понимают, что это обман, ничего не было. Просто мы качественно развели всех. Человек должен понимать, что это кино”, — рассказал Янковский.

После премьеры фильма “Текст” ходили слухи, что роман между Кристиной Асмус и Иваном Янковским разгорелся не только на экране, но и в жизни. Масла в огонь подлил тот факт, что актриса вскоре подала на развод с мужем, звездой шоу “Камеди клаб” Гариком Харламовым. Хотя сам Гарик после выхода “Текста” на экраны горячо защищал жену и говорил, что гордится ее работой в этом фильме.