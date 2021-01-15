Несбывшиеся мечты, планы и сожаления Бориса Грачевского

Интересно, что через пару лет Грачевский поступил во ВГИК, но в итоге получил диплом только спустя 23 года. Впрочем, эта заминка не помешала Борису создать вместе с Александром Хмеликом свое главное детище — киножурнал “Ералаш”. Мальчишки, девчонки, а также их родители были в восторге от коротких юмористических зарисовок. Отдельно стоит отметить, что сам Борис Грачевский часто писал сценарии, ставил эпизоды и снимался в детском сериале, кроме того, именно он придумал задействовать в съемках звезд шоу-бизнеса. Вот только в последнее время работать становилось все сложнее…

Потом Грачевский попал разнорабочим на съемки “Преступления и наказания” и сказки Александра Роу “Варвара-краса, длинная коса” и заинтересовался происходящим на площадке. Заметив парня, увлеченно следящего за актерами, Роу дал ему первую эпизодическую роль. Борис по-прежнему мыл полы и разгружал реквизит, зато получил уникальную возможность изучить мир кинематографа изнутри, а затем поднялся по карьерной лестнице до администратора.

Папа-конферансье впервые вывел Грачевского на сцену, когда тому было всего шесть. Внимание зрителей мальчику понравилось, однако всерьез о творческой деятельности он задумался гораздо позже. Борис успел поработать токарем и техником-конструктором на заводе, а после службы в армии устроился на киностудию имени Горького… грузчиком реквизитного цеха.

Он планировал снять легкую комедийную ленту и уже писал сценарий будущего кинохита, хотел как можно дольше оставаться рядом с маленьким сыном Филиппом и молодой супругой. Но судьба распорядилась иначе… Грачевский так и не успел наладить отношения со старшей дочкой Ксенией, не познакомился с внуком, не увидел первых шагов младшего ребенка. 14 января жизнь Бориса Юрьевича оборвалась из-за осложнений, вызванных COVID-19 . О чем он жалел, о чем мечтал и за что боролся?

Зачастую совсем еще молодые люди выглядят уставшими от жизни, а Борис Грачевский в 71 год казался полным сил и энергии. Заряжал мужчину “ Ералаш ”, которому он посвятил 46 лет, или же Грачевский просто надевал маску веселья, притворяясь оптимистом? “Я стараюсь ходить по солнечной стороне жизни. Там, где солнышко, тепло и хорошо. Такой у меня характер!” — уверял режиссер, и в его искренности невозможно было усомниться.

“Предложения купить у меня “Ералаш” возникают периодически, не буду открывать пока их сути, — признавался худрук киножурнала в прошлом месяце. — Лет 15 назад я их даже не принимал. У меня была злоба, обида какая-то: с чего это я должен продавать мое любимое дело? Сегодня есть экономические формы, благодаря которым возможно оставить управление мне, а права передать тому, кто купит “Ералаш”. Какая-то боязнь у меня существует, но работать стало тяжело. Министерство культуры лишило нас финансирования. Мы теперь бегаем сиротками, ищем возможности, что кто-то нас поддержит”.

К своему детищу Грачевский относился очень ревностно. Со стороны казалось, что ничего сложного в отлаженном за годы процессе съемок киножурнала нет, а на самом деле нужно отыскать хороший сценарий, детей-актеров, “правильного” режиссера. По словам худрука проекта, он был бы только рад, если б нашелся постановщик, который справился бы с задачей не хуже него самого. “В “Ералаше” никогда нет халтуры, а есть попытки сделать еще лучше. Рукописи не горят, а “Ералаши” тоже. У нас уже 1300 сюжетов, которые прошли через мое сердце, через мою голову, они наполнены нашими хорошими эмоциями”, — делился Грачевский.





Борис Юрьевич впервые женился, когда был разнорабочим на студии. Супруга Галина Яковлевна делала грандиозные успехи в математике, с отличием окончила вуз, поступила в аспирантуру, но диссертацию так и не дописала: сначала родился сын Максим, потом дочка Ксения.

Почти 35 лет супруги прожили вместе, так что известие о разводе пары стало неприятным сюрпризом для знакомых. Тем не менее даже спустя годы Грачевский отзывался о бывшей избраннице тепло и с восхищением.

“Я обожаю эту женщину, я ее уважаю и дружу с ней и не хочу говорить ничего об этой ситуации. Я уходил не к кому-то, а просто, не изменял ей. Пять лет я жил один после развода. Никогда не позволю обижать женщину, хоть мы и расстались, дай Бог ей здоровья”, — подчеркивал режиссер в программе “Судьба человека”.