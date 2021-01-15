Несбывшиеся мечты, планы и сожаления Бориса Грачевского
Зачастую совсем еще молодые люди выглядят уставшими от жизни, а Борис Грачевский в 71 год казался полным сил и энергии. Заряжал мужчину “Ералаш”, которому он посвятил 46 лет, или же Грачевский просто надевал маску веселья, притворяясь оптимистом? “Я стараюсь ходить по солнечной стороне жизни. Там, где солнышко, тепло и хорошо. Такой у меня характер!” — уверял режиссер, и в его искренности невозможно было усомниться.
Он планировал снять легкую комедийную ленту и уже писал сценарий будущего кинохита, хотел как можно дольше оставаться рядом с маленьким сыном Филиппом и молодой супругой. Но судьба распорядилась иначе… Грачевский так и не успел наладить отношения со старшей дочкой Ксенией, не познакомился с внуком, не увидел первых шагов младшего ребенка. 14 января жизнь Бориса Юрьевича оборвалась из-за осложнений, вызванных COVID-19. О чем он жалел, о чем мечтал и за что боролся?
Потом Грачевский попал разнорабочим на съемки “Преступления и наказания” и сказки Александра Роу “Варвара-краса, длинная коса” и заинтересовался происходящим на площадке. Заметив парня, увлеченно следящего за актерами, Роу дал ему первую эпизодическую роль. Борис по-прежнему мыл полы и разгружал реквизит, зато получил уникальную возможность изучить мир кинематографа изнутри, а затем поднялся по карьерной лестнице до администратора.
Интересно, что через пару лет Грачевский поступил во ВГИК, но в итоге получил диплом только спустя 23 года. Впрочем, эта заминка не помешала Борису создать вместе с Александром Хмеликом свое главное детище — киножурнал “Ералаш”. Мальчишки, девчонки, а также их родители были в восторге от коротких юмористических зарисовок. Отдельно стоит отметить, что сам Борис Грачевский часто писал сценарии, ставил эпизоды и снимался в детском сериале, кроме того, именно он придумал задействовать в съемках звезд шоу-бизнеса. Вот только в последнее время работать становилось все сложнее…
“Предложения купить у меня “Ералаш” возникают периодически, не буду открывать пока их сути, — признавался худрук киножурнала в прошлом месяце. — Лет 15 назад я их даже не принимал. У меня была злоба, обида какая-то: с чего это я должен продавать мое любимое дело? Сегодня есть экономические формы, благодаря которым возможно оставить управление мне, а права передать тому, кто купит “Ералаш”. Какая-то боязнь у меня существует, но работать стало тяжело. Министерство культуры лишило нас финансирования. Мы теперь бегаем сиротками, ищем возможности, что кто-то нас поддержит”.
К своему детищу Грачевский относился очень ревностно. Со стороны казалось, что ничего сложного в отлаженном за годы процессе съемок киножурнала нет, а на самом деле нужно отыскать хороший сценарий, детей-актеров, “правильного” режиссера. По словам худрука проекта, он был бы только рад, если б нашелся постановщик, который справился бы с задачей не хуже него самого. “В “Ералаше” никогда нет халтуры, а есть попытки сделать еще лучше. Рукописи не горят, а “Ералаши” тоже. У нас уже 1300 сюжетов, которые прошли через мое сердце, через мою голову, они наполнены нашими хорошими эмоциями”, — делился Грачевский.
Почти 35 лет супруги прожили вместе, так что известие о разводе пары стало неприятным сюрпризом для знакомых. Тем не менее даже спустя годы Грачевский отзывался о бывшей избраннице тепло и с восхищением.
“Я обожаю эту женщину, я ее уважаю и дружу с ней и не хочу говорить ничего об этой ситуации. Я уходил не к кому-то, а просто, не изменял ей. Пять лет я жил один после развода. Никогда не позволю обижать женщину, хоть мы и расстались, дай Бог ей здоровья”, — подчеркивал режиссер в программе “Судьба человека”.
Максим принял выбор отца и продолжил с ним общаться, а вот дочка так и не смогла простить папе уход из семьи. Поговаривали также, что позднее из-за нарастания конфликта девушка покинула “Ералаш”: оставив работу в студии, она открыла свое турагентство. Когда у Ксении родился сын, она даже не предложила Грачевскому увидеться с ним. Борис Юрьевич пытался наладить отношения с наследницей, но все попытки обернулись провалом. “Она знает, что я готов забыть все и сказать: “Здравствуй, Ксения”. Нет, значит, нет, дай Бог здоровья”, — заключил Грачевский.
В 2011-м худрук киножурнала женился на актрисе Анне Панасенко, которая была моложе на 37 лет. Через год у пары родилась дочка Василиса, однако это не уберегло супругов от скорого развода. Отношения они выясняли бурно и на всю страну, но в конечном итоге пришли к примирению ради общего ребенка.
Хотя после второго развода Грачевский зарекся жениться, один он оставался недолго. Молодая актриса Екатерина Белоцерковская не только изменила взгляды режиссеры на брак, но и оказалась рядом с ним в самые трудные моменты жизни.
“Была родинка смешная, болит. Такая болезнь убивает человека за шесть-восемь месяцев. Я пережил две операции, одна серьезная, тяжелая химия, облучение. Слава Богу, появились лекарства”, — рассказывал худрук юмористического тележурнала о борьбе с раком.
Он обследовался каждые три месяца: не только ради себя, но и ради молодой жены. А в апреле прошлого года появился и еще один “лишний” повод жить — Екатерина подарила Борису Юрьевичу сына Филиппа.
“Сын слушает Моцарта, Чайковского, Шопена и детские песенки, обожает музыку Владимира Шаинского. Есть одна удивительная вещь: как только мы включаем ему песню “Мальчишки и девчонки”, он начинает радостно улыбаться. Еще обожает смотреть на эмблему “Ералаша”, которая ему настолько нравится, что он начинает махать руками”, — умилялся Грачевский.
Но в декабре хорошие новости для семьи Грачевского закончились. Режиссер заразился коронавирусом и попал в больницу в тяжелом состоянии. 2 января он успокоил поклонников, сказав, что ему гораздо лучше, и любовь Екатерины помогла справиться с недугом. Однако в Рождество друзья худрука “Ералаша” сообщили, что он в реанимации с 75-процентным поражением легких.
К сожалению, на этот раз молитвы близких и старания врачей не спасли жизнь Борису Грачевскому, 14 января он скончался, так и не проснувшись после медикаментозной комы. Соцсети заполнились соболезнованиями семье кинодеятеля, и сложно даже представить, что сейчас творится в душе его жены, которая осталась вдовой с маленьким сыном. Вместе супруги победили рак, но с COVID-19 ослабленный организм 71-летнего мужчины не справился…