Врач предупреждает об опасности утренних привычек и даже зарядки

По словам доктора, сразу после пробуждения нельзя совершать активных движений, потому что тело обезвожено и ткани не будут должным образом растягиваться. Неосторожные движения могут привести даже к смещению позвонков, предупредила эксперт.

Кроме того, выпитый с утра стакан апельсинового сока перегружает метаболизм и очень сильно повышает уровень сахара в крови. Это происходит потому, что сразу после пробуждения выделение инсулина не работает так, как нужно. При этом чашка кофе, выпитая натощак, повышает уровень сахара в крови в полтора раза.

Однако врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов заявил изданию “Вечерняя Москва”, что не согласен с коллегой. Он отметил, что как раз во время утренних гигиенических процедур человек постепенно окончательно просыпается. Водовозов добавил, что легкая разминка или пробежка принесет пользу организму.