“До слез!” Бывшая жена Михаила Задорнова обнаружила тайный чемодан юмориста

“Почему появление дочери было настолько важным событием в его жизни, мы узнали за полмесяца до его смерти, когда дома нашли закрытый на коды чемодан. Содержимое нас всех сразило. До слез! Больше двадцати пяти лет Миша собирал все вещи дочери —детские рисунки, поделки, альбомы, открытки ему, спортивные грамоты и дипломы. Он сохранил ее детские локоны в серебряной коробочке, первые написанные на клочке бумаги слова. Но меня прорвало слезами как плотину, когда я увидела в чемодане сохраненные им детские варежки. Вот тебе и язвительный сатирик и циник!” — рассказала в книге Елена.

“И в коллекции воспоминаний о дочери — два тепловых удара с потерей сознания, один солнечный удар и одно острое кишечное отравление. Как только Лена научилась плавать в шесть лет, Миша сразу устроил ей испытание на прочность. Она катала “заботливого” папу на надувном матрасе до буйков. В заплыве она тогда успела наглотаться воды. Результат — на следующий день по возвращении в Москву нас увезли на скорой в Кремлевскую больницу. На вопрос врача: “Что ела и пила ваша дочь за последние сутки?” — Миша отшутился. “Пробовала на вкус чистую родниковую воду Черного моря! Но, видимо, ей не подошел pH воды”, — ответил он. Нелегко нам дался и поход по “боткинской” тропе в Ялте. Эту “тропинку здоровья” когда-то рекомендовал врач Боткин для… туберкулезников. Почти пять километров непростого восхождения к вершине скалы Ставри-Кая. И потом такой же спуск. Когда мы спустились вниз, дочь благополучно потеряла сознание. И Миша тогда заключил: “Какими же здоровыми должны быть туберкулезники, чтобы справиться с такой тропинкой!” — делится Бомбина.