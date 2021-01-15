Битва комиков: Александр Гудков рассказал, как “тварь” Алексей Щербаков разрушил его мечту

Недавно 37-летний Александр Гудков все-таки решился на съемки в ЧБД и при личной встрече с Щербаковым рассказал ему о своей неприязни. “Не хотел приходить. С каждым просмотром шоу “Что было дальше?” заставлял себя все больше и больше любить этого человека, но… только еще больше ненавидел. Я прочитал, что в психологии есть такое понятие, как идиосинкразия — когда генетически не можешь переваривать что-то, и это не от меня зависит. Честно говорю, стараюсь смотреть все выпуски “ЧБД”, но каждый раз одно и то же — как-только ты начинаешь говорить, я выключаю. Ну прости, не могу!”, — откровенно заявил он комику.

Гудков также раскрыл причину согласия на участие в “Что было дальше?”. Оказалось, что артист смог взглянуть на звездного коллегу с другой стороны. Ближе узнать юмориста ему посчастливилось на площадке музыкального шоу, где они выступили напарниками.

“Тут случилось страшное — позвонили с телеканала ТНТ: “Саша, есть выпуск программы “Студия СОЮЗ” с Алексеем Щербаковым”. Я думаю: “Вот черт!”. И эта тварь разрушила мой миф, потому что он был в топе моей ненависти вместе с ротавирусом. Я встретился с Алексеем на съемках передачи, и у меня рухнула мечта. Теперь мне некого ненавидеть”, — смеялся Гудков.

К слову, досталось не только Щербакову. Перед встречей с комиками “ЧБД” Александр попросил маму рассказать о своих впечатлениях о каждом. Родительница комика оказалась довольно резкой в оценках, хотя не обошлось и без комплиментов. Гудков зачитал ребятам их характеристики в студии.

“Недобитый китаеза, но приятный”, — это Нурлан Сабуров. “Рустам — недоразвитый, не могу смотреть”. “Тамби — какой хороший, аппетит лучший, прямо видно — мужик”. Про Серегу Деткова — “слезы наворачиваются, афганец, наверное.” Ну а Щербаков — “парень светлый, как дурачок. У нас таких в Соколовке психоневрологический диспансер выгуливает. На остановке голубей кормит, но он мне нравится, он как мужик, не то что ты”.