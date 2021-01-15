ВИДЕО | Бездомная собака подралась с львицей, удивленной такой наглостью

На записи видно, как бездомная собака смело подходит ко львице в лесу, после чего животные сразу начинают драться.

Противостояние собаки и львицы длится какое-то время. Пес лает на хищницу. Через несколько секунд собака отступает и скрывается с места происшествия. Удивленная львица какое-то время пытается понять, что произошло, затем с удивленной мордой отправляется куда-то по своим львиным делам. Туристы на сафари-джипе наблюдают за происходящим с безопасного расстояния.

“Мне бы столько уверенности в жизни. Собака против львицы. Это подчеркивает проблему бездомных собак и их взаимодействия с дикими животными”, — отметил Касван в подписи к видео.

Запись набрала более 20 тысяч просмотров за час с момента публикации и стала вирусной в соцсетях. В комментариях пользователи поделились своим мнением о произошедшем.

“Отличный пример того, что размер не имеет значения. Важна уверенность в себе”, — написал один из них. “Похоже, они не искали пищу, иначе этот пес стал бы их обедом”, — отметил другой.