Российский актер напился и напал с ножом на подругу жизни

Сергей Чирков перебрал с алкоголем и напал с ножом на жену Анастасию. Инцидент произошел ночью в доме по улице Малый Краснопрудный тупик г. Москвы. Супруга звезды сама обратилась в полицию. Вскоре в дом семейной пары прибыл наряд полиции, правоохранители зафиксировали нападение и допросили участников инцидента.

Актер рассказал, что много выпил, а ногу порезал, совершив неосторожное движение. Чирков подчеркнул, что претензий ни к кому не имеет и попросил не проводить проверку по этому делу. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

Сергей Чирков родился в 1983 году, получил образование во ВГИКе и ГИТИСе. В кино актер начал работать с 2002 года. Стал широко прославился после роли “Вампира” в фильмах “На игре” и “На игре: Новый уровень”. Также Чирков играл в “Новогоднем переполохе”, “Счастливом билете”, “Геймерах” и других картинах.

О личном артист никогда особо не рассказывал. Во время работы над картиной “На игре” ему приписывали романтические отношения с актрисой Мариной Петренко. Речь шла даже о свадьбе, но пара так и не поженилась. Свои нынешние отношения с Анастасией Сергей не афиширует. Судя по всему, девушка живет с Чирковым недавно, ведь в 2017-м он еще считался завидным холостяком.