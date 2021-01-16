Наследство Бориса Грачевского: кто станет новым владельцем "Ералаша"?

После смерти режиссера осталось два главных объекта недвижимости: загородный дом и квартира в Москве. На Новой Риге отец “Ералаша” владел особняком на 300 “квадратов” в закрытом коттеджном поселке: цены на похожие дома стартуют от 50 миллионов рублей. Просторная гостиная со столовой, несколько спален, кабинет хозяина, детская, комната отдыха с камином — здесь есть все необходимое для комфортного проживания.

Трехкомнатная квартира режиссера на улице Гиляровского стоит от 17 миллионов рублей. Дом не элитный, зато апартаменты с дизайнерским ремонтом: именно здесь Грачевский жил с третьей женой, малоизвестной актрисой Екатериной Белоцерковской.

Еще один, и пожалуй главный пункт наследства — права на “Ералаш”. Кроме авторских отчислений, которые Борис Юрьевич получал за телетрансляции, он также являлся учредителем двух компаний, занимавшихся производством: ООО “Ералаш” и ООО “Продюсерский центр Ералаш”. В обеих фирмах Грачевский был совладельцам в равных долях с другим учредителем — Аркадием Григоряном. Судя по всему, бизнес-империя процветала: по последним данным, “Ералаш” заработал 89 миллионов рублей за год, а продюсерский центр принес своим владельцам 36 миллионов годовой прибыли.

А кто наследники Бориса Грачевского?

По закону, все имущество умершего делится между вдовой и детьми. У Грачевского четверо детей: 48-летний сын Максим и 41-детняя дочь Ксения от первого брака, 8-летняя дочь Василиса от второго и 9-месячный сын Филипп от последних отношений.

При этом, старшая дочь Ксения много лет не общалась с родным отцом и даже не познакомила его с внуком. Даже когда три года назад у Бориса Грачевского обнаружили рак кожи, женщина так и не сделала первый шаг к примирению. Говорят, она не смогла простить отца за то, что он ушел из семьи, но эта версия вряд ли похожа на правду: свою карьеру Ксения начинала в “Ералаше”, но Борис Юрьевич был недоволен ее работой и в конце концов уволил дочь.

Как будут делить имущество?



Вариант первый: