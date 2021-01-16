Евгений BadComedian сделал предложение Кате Клэп

В ролике девушка показала обручальное кольцо на пальце и сообщила своим подписчикам, что это непривычный для нее атрибут, и она пока не знает, когда именно его носить. “Должно ли оно быть на руке постоянно или следует иногда снимать, например, при выполнении домашней уборки”, — задалась вопрос Клэп. Она попросила совета у подписчиков, сообщив, что помолвка с Евгением Баженовым не розыгрыш, а свершившийся факт.

Она отметила, что в предыдущем 2020 году у нее было немало трудностей, через которые ей удалось пройти в первую очередь благодаря поддержке Баженова, который был рядом в трудную минуту.

Видеопроекты Кати Клэп входят в топ-10 самых прибыльных и популярных в России. Она регулярно выпускает разговорные видео, скетчи и музыкальные пародии. Ее избранник Евгений Баженов также один из самых известных блогеров в российском YouTube. Он регулярно делает критические обзоры на российские и зарубежные фильмы. Пара не афишировала свои отношения и редко выкладывала в интернет совместные фотографии.