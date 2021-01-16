Виталий Гогунский расплакался от обиды, нанесенной бывшей женой

Единственная дочь Виталия Гогунского появилась на свет в 2010 году, когда актер жил с мамой девочки Ириной Маирко. В 2017 году артист узаконил отношения с женщиной, но официальный брак просуществовал всего два года. После расставания найти общий язык паре так и не удалось. Ирина не раз обвиняла бывшего избранника в том, что он перестал общаться с ней и дочерью. Маирко также делилась, что Гогунский не помогает Милане алиментами. Однако, как сообщил Виталий, тому есть причины.

Как оказалось, между бывшими супругами есть договоренность касательно финансовой поддержки. Дело в том, что с просмотров на канале актера его экс-супруга получает немалый доход.

“Я себя поставил в крайне некомфортное положение, оставив ребенку все. Ирина действительно на этой базе покупает себе квартиры и танхаусы, но говорит, что я не плачу алименты. Да, я их не плачу, но, если бы люди узнали, какой пассивный доход жене и дочке идет от того, что создано мной, они бы поняли, что об алиментах было бы даже стыдно говорить. Когда у тебя на YouTube-канале по 200 миллионов просмотров — это нормальные деньги. Когда мы с Ириной еще были вместе, мы поехали в Грузию отмечать мой день рождения. Тогда с канала за первые три месяцев Ирина сняла себе на счет 30 тысяч евро”, — поведал он в эфире нового выпуска YouTube-шоу “Алена, блин!”.

Кроме того, актер переписал на бывшую жену квартиру за 20 миллионов рублей. Также выяснилось, что Гогунский не может выплачивать алименты до тех пор, пока Ирина не обратится по этому делу в суд. “Для людей несведущих, могу сказать, что я пришел в суд, ведь я хочу, чтобы все было по закону. Она не подавала в суд, поэтому то, что она говорит, это странно. Я не понимаю, что происходит в ее голове”, — поделился он.